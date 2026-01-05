日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月5日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限2813(2813) 6月限13(13) TOPIX先物 3月限4333(4333) 日経225ミニ 1月限1273(1273) 2月限89(89