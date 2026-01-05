日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月5日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 19616( 18251) 6月限22(22) TOPIX先物 3月限 24380( 23831) 日経225ミニ 1月限 14298( 10298) 2月限 598( 598