日経平均株価 始値51010.28 高値52033.24 安値50995.67 大引け51832.80(前日比 +1493.32 、 +2.97％ ) 売買高22億2556万株 (東証プライム概算) 売買代金5兆7824億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は急反騰、一時5万2000円台に乗せる場面も ２．朝方に先物主導で急上昇、前週末の欧米株高を引き