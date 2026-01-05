日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万875円プット 取引高(立会内) 広田証券22(22) ソシエテジェネラル証券18(18) ABNクリアリン証券 17(17) BNPパリバ証券 10(10) 岩井コス