日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万2875円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 374( 374) ゴールドマン証券 175( 175) BNPパリバ証券 151( 151) JPモルガン証券9