この年末年始は箱根駅伝やフィギュアスケートサッカーアルビの移籍情報など様々なスポーツニュースありました。 『新潟出身選手が箱根路を力走』 新春の風物詩・箱根駅伝多くの新潟出身選手が出場しました。4区では日大3年、片桐禅太（柏崎市出身・中越高校）、日体大4年、山崎丞（糸魚川市出身・中越高校）の2人が走ると、小田原中継所では日大3年片桐から4年鈴木孔士（新潟・秋葉区出身・中越高校）