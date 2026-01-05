NPB(日本野球機構)は5日、1月1日付けで新規契約となったNPB審判員3名を発表しました。発表されたのは、これまで育成審判員をつとめていた権丈光輝さん、下村晃太郎さん、藤田登伊さんの3名。いずれも22歳、23歳とフレッシュな顔ぶれとなっています。NPBでは各球団あたりレギュラーシーズンで143試合が行われていますが、これを支えるNPB審判員たちに新戦力が加わりました。NPBではシーズンごとに審判員表彰も実施。2025年シーズン