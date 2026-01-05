昨年の参院選で当選した参院議員の資産が５日、公開された。１２５人の資産等報告書で、トップは自民党の古川俊治氏の５億８８５０万円、次点に国民民主党の原田秀一氏の４億３９２３万円、３位にチームみらいの安野貴博代表の３億６０９８万円、４位に日本保守党の百田尚樹代表で、２億３４６４万円だった。１億円以上は８人で、男性が７人、女性は１人で立憲民主党の牧山弘恵氏の１億４８万円だった。弁護士で保守党の北村