Î©Àî¶¥ÎØ£Ç?¡Ö³«Àß£·£´¼þÇ¯µ­Ç°Ë±Ñà¾ÞÅµ¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï£µÆü¡¢Æó¼¡Í½Áª¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë£²ÆüÌÜ¤ò³«ºÅ¤·¡¢£¸£Ò¤Ç¤Ï»³¸ý·ýÌð¡Ê£²£¹¡á´ôÉì¡Ë¤¬Àè¹Ôºö¤Ç´í¤Ê¤²¤Ê¤¯½à·è¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£Æó¼¡Í½Áª¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤âÁý¤·¤ÆÀºÎÏÅª¤Ç¡¢ÂÇ¤Ã¤¿¼ê¤ÏÂÇ¾â£¶ÈÖ¼ê¤«¤é¤Î¥«¥Þ¥·Àè¹Ô¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥«¥Þ¤·¤ä¤¹¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÃÏ¸µ¤ÎÉðÅÄÎ¼¤¬À÷Ã«¹¬´î¤ò½Ð¤·¡¢·î¿¹Î¼Êå¤¬¹½¤¨¤¿»þÅÀ¤ÇÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡Ö¹½¤¨¤ë¤è¤ê¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È·é¤¯¡¢ºÇ¸å¤Ï»°Ã«¾­ÂÀ¤Ë¤«¤ï¤µ¤ì