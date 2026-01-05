ヘンリー王子が、亡き母ダイアナ元妃をしのんでアフリカ・レソトに設立した「名声を失った」慈善団体とされるセンテバレと完全絶縁する意向を示しているという。英紙サンが先日、報じた。２００６年、ヘンリー王子がレソトのシーイソ王子と共同設立した慈善団体センテバレは、昨年３月にヘンリー王子らが辞任して以来、財政的に苦境に立たされている。ＨＩＶ／ＡＩＤＳに感染した若者を支援する同慈善団体は元理事のソフィー