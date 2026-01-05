木原稔官房長官は５日、都内ホテルで開かれた「連合２０２６新年交歓会」に出席してあいさつを行った。同交歓会には立憲民主党の野田佳彦代表、国民民主党の玉木雄一郎代表、公明党の斉藤鉄夫代表、社民党の福島瑞穂党首、経団連の長澤仁志副会長なども出席した。連合の芳野友子会長に続いて登壇した木原氏は冒頭で「昨年１０月に発足した高市内閣ですが、本年も将来世代に責任を果たす責任ある積極財政のもとで大胆かつ戦略