群馬県前橋市の小川晶前市長（４３）の辞任による前橋市長選挙（１２日投開票）が５日に告示され、出直し選に臨む小川氏が市内の選挙事務所で出陣式を行った。小川氏は昨年９月、市の幹部職員の男性とラブホテルで密会していたことを報じられた。マイクを手にした小川氏は冒頭で一連の騒動について「出直し選挙をやらなければいけない状況になってしまったことを改めてお詫びを申し上げます」と頭を下げた。選挙戦でアピー