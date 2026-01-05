セブン‐イレブン・ジャパンは、1月8日AM10:00より、「パペットスンスン」のキャンペーンを開始することを発表しました。対象のチョコレートを一度に2個(組み合わせ自由)購入すると、オリジナルのセブン-イレブン限定ステッカーがもらえるというもの。「ロッテ アーモンド」をはじめ、チョコレートとスンスン、ノンノン、ゾンゾンたちがデザインされたステッカーは全5種類。各店舗に5種6毎ずつ、各店先着30枚が用意されています。X