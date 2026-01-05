ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』が、週末ランキングで5週連続No.1を記録。公開30日目となる1月3日には、『アナと雪の女王』『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』を超える洋画アニメーション史上最速のスピードで、大台100億円を突破した。さらに、1月4日時点までに、国内興行収入107億1901円＆国内動員784万5248人を記録。全世界興行収入も15.8億ドル（※日本円で2480億円／Box office mojo調べ／1ドル＝