テレビアニメ30周年を迎える『名探偵コナン』より、1月10日の放送から、新オープニングテーマがB’zの「Heaven Knows」に決定したことが発表。B’zの二人からのコメント、30周年記念ビジュアルも到着した。【写真】工藤新一がなぜ江戸川コナンになったのかが新たに描かれる『エピソード“ONE”小さくなった名探偵』場面写真1996年1月8日の放送開始から1100話を超え、2026年にいよいよ放送30周年を迎えるテレビアニメ『名探偵コ