アニメ映画『ALL YOU NEED IS KILL』より、入場者特典第1弾としてアートカードが配布されることが発表された。また、見上愛と花江夏樹が登壇する公開記念舞台あいさつの開催も決定した。【写真】キャラクターデザイン・村上泉が描いたイメージボードなどを使用した入場者特典第1弾（4枚）本作は、ハリウッドでも映画化された桜坂洋の小説『All You Need Is Kill』（集英社）を原作に、STUDIO4℃の圧倒的なビジュアルで描かれる