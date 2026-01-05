お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）の#344が4日に放送。#344では、お笑いトリオ・リンダカラー∞のりなぴっぴが、悩める芸能人達を“タロット”で占う企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館 2026年芸能界大予言SP」を放送。相談者として、お笑いコンビ・とろサーモンの久保田かずのぶ、さや香、レインボーの3組が登場し、それぞれが抱える悩みや未来への不安を打ち明けた。【写真】美容男子の