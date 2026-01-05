歌舞伎俳優の７代目尾上菊五郎（８３）、８代目尾上菊五郎（４８）が出演する初春歌舞伎公演「通し狂言鏡山旧錦絵（かがみやまこきょうのにしきえ）」（２７日千秋楽）が５日、東京・新国立劇場で初日を迎えた。Ｗ菊五郎の共演は昨年６月以来、７か月ぶり。今作は「女忠臣蔵」とも言われ、奥御殿を舞台に女たちの命がけの争いを描く。大詰めで７代目菊五郎が源頼朝役で登場すると大きな拍手が。「この芝居は暗くなりがちだが