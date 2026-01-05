今季３年目を迎える巨人の育成・村山源内野手が、４日に地元の鹿児島・鹿屋市で行われた「二十歳のつどい」に参加していたことが５日、わかった。「２０歳を無事に迎えることができ、うれしい気持ちです。これからの人生に責任を持って過ごしていきたいです」と語った。村山は２０２３年育成ドラフト２位で巨人に入団。昨季は、８月２３日の３軍・東海大戦（Ｇ球場）の守備で、一塁ベースカバーに入った際に走者と接触し、左肘