© DCTentertainmentDREAMS COME TRUEが、2026年3月18日にリリースする9年ぶりのオリジナルアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』の収録内容を公開した。本作は、オープニング／エンディング／曲順／曲間／その繋がりに至るまでこだわった“ひとつなぎの音楽作品”として、「まずは “CDアルバム”というカタチで伝えたい」という想いによりCDのみでの発売となる。商品形態は、映像作品やREMIX CDのバンドル盤、クロミBOXセット