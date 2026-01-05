1月5日、名古屋のデパート4社が2025年の売上高を発表し、3社が前の年を上回りました。ジェイアール東海高島屋は、前年を3％上回り2200億2200万円と過去最高の売上高となりました。2025年は、開店25周年のイベントや「アットコスメナゴヤ」などの話題性のあるショップをオープンし売り上げを伸ばしました。また、2月末に閉店する名鉄百貨店本店は、婦人服や宝飾品などの販売が好調だったことに加え、閉店