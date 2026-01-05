楽天の新人１１選手が５日、仙台市内の泉犬鷲寮に入寮した。ドラフト１位の藤原聡大投手＝花園大＝は体調不良のため、この日の入寮を見送った。ドラ２右腕の伊藤樹投手＝早大＝は母校の公式マスコットキャラクター「ＷＡＳＥＤＡＢＥＡＲ（ワセダベア）」のぬいぐるみを持参。「指名あいさつの時に応援部の方からいただいた。大事にしたいなと思いますし、早稲田に行ったからこそ、この道が拓けたと思っている。早稲田ベアに