日本マクドナルド（東京都新宿区）が、ホットスイーツ「とろけるホットパイ」シリーズの新商品「塩キャラメルアーモンドパイ」と「生チョコクリームパイ」を、1月7日から期間限定で発売します。【ヤバっ！】おいしそ〜パッケも可愛い「ホットパイ」新作を見る！新作の「塩キャラメルアーモンドパイ」は、サクサクのパイ生地にクリームをたっぷり詰めた「とろけるホットパイ」シリーズ初となる、クリームが3層仕立てになった