岡山が2026年シーズンの新ユニフォームデザインを発表ファジアーノ岡山は1月5日、2026年シーズンに使用するユニフォームデザインが決定したと発表した。株式会社設立20周年の節目を迎える一着に、ファンからは「一瞬で心持っていかれた」「これは買うしかない」と反響が沸き起こっている。ユニフォームサプライヤーは2010年から引き続き「PENALTY（ペナルティ）」ブランドを展開する株式会社ウインスポーツが務める。今季のコ