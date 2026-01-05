タレント上沼恵美子（70）が4日に生放送されたMBSテレビ「春一番！笑売繁盛」（後1・00）にVTR出演。今後のもくろみを語った。ことし傘寿を迎える西川きよしとテレビで対談し、これからの目標を問うた。「僕は舞台。月に1週間は必ず出してもらってます」と語るきよしに続き、上沼も今後について語り始めた。「私もずっとやってた講演会を十何年やめてたんですが、新たにおばあちゃんというか、70歳の講演もできるかなあと思