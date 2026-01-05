自宅の敷地に入ってきた男児をたたいてけがをさせたとして、大阪府警高槻署は、大阪市消防局・東淀川消防署の消防司令補の男（３７）を傷害容疑で書類送検した。書類送検は昨年１２月２６日付。同署や市消防局によると、男は昨年１１月８日、高槻市の自宅敷地内で男児の頬を複数回たたき、けがをさせた疑い。男児はボールを取るために入ってきたといい、男は消防局の聞き取りに対し、「無断で入ってきたことに感情的になった」