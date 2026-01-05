柔道日本男子代表の鈴木桂治監督（４５）が５日、自身のインスタグラムを更新した。４日に行われた新日本プロレスの東京ドーム大会で、２１年東京五輪男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（２９）がいきなりＮＥＶＥＲ無差別級王座を奪取する衝撃のプロレスデビューを飾ったが、入場の際には柔道着姿の鈴木監督が登場し、太鼓を叩くというサプライズもあった。当日の写真を投稿し、「ウルフアロンのプロレスラーとしての