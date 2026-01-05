本誌『おとなの週末』で連載している、声優・茅野愛衣さんの「コヨイのカヤノ」。そのコラムを補完する内容をWebで展開しています。第42回目の今回は、2025年にイベントで訪れた大洗について。アンコウと日本酒を堪能したお話です。『アクアワールド茨城県大洗水族館』のイベントに登壇あけましておめでとうございます。2026年もよろしくお願いいたします。さて、2026年の「ソノタのコヨイ」は、2025年10月に『アクアワールド茨城