5日朝、大阪市西成区の焼き肉店で、頭部を負傷した男性が倒れているのが見つかり、警察は事件に巻き込まれたとみて捜査しています。午前7時前、大阪市西成区天下茶屋北の焼き肉店で、「男性が店舗内で倒れていて、心肺停止状態です」と店のオーナーから消防に通報がありました。警察官が現場へ駆けつけると、1階の床に男性が倒れていて、男性は病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。警察によりますと、男性は西成