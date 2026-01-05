ロッテリアが展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」は、1月7日から期間限定で、「とろたま牛すき焼きバーガー」を含む新商品3品を販売する。ロッテリアでは、新年の始まりに“牛すき焼き”の贅沢な味わいをバーガーで気軽に楽しめる、「牛すき焼きバーガーフェア」を開催する。「とろたま牛すき焼きバーガー」は、牛カルビ肉とすき焼きの定番食材であるしらたきを、焼津産鰹節の香りと利尻産昆布の旨みが特長の特製すき焼き