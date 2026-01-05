鈴廣かまぼこ（以下、鈴廣）は、ふんわり揚げかまぼこ「小田原がんも」にとろみ餡をかけた惣菜「かまぼこ屋のあんかけがんも」をリニューアルし、1月10日から発売する。同商品は、鈴廣の会席料理店「大清水」の料理人・坂本剣斗氏がおいしさの決め手となる餡を監修。出汁の設計から味の方向性、とろみの調整までを見直し、小田原がんも本来の素材の味わいをより引き立てる一品へと生まれ変わった。これまで直営店およびオンライン