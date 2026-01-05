政治もきょうから本格始動です。高市総理は伊勢神宮で年頭の記者会見を開き、「困難な改革にも果敢に挑戦したい」と新年の抱負を語りました。今年、政治はどう動くのでしょうか？きょう、三重県の伊勢神宮を参拝した高市総理。その後、年頭の記者会見に臨み、新年の抱負を語りました。高市総理「日本を守り、列島の隅々まで強く豊かにして、次の世代に引き継いでいきたい。その覚悟を新たにしております」去年、ガソリン税などの暫