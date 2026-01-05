「ふぐ鍋コース」（イメージ）都会のウェルネスホテル、ウェスティンホテル東京は、1月6日から2月28日までの期間、日本料理「舞」において、寒い季節にふさわしい冬の味覚を存分に味わう「鍋フェア」を開催する。一年で最も寒さが深まるこの季節、日本料理「舞」では、冬の味覚を代表するふぐを主役にした「ふぐ鍋」をはじめ、上質な和牛を味わうしゃぶしゃぶ、海の恵みを贅沢に盛り込んだ海鮮寄せ鍋、滋味あふれる地鶏の水炊きま