気象庁気象庁は5日、2025年の日本の平均気温が、平年（20年までの30年間平均）を1.23度上回ったと発表した。1898年の統計開始以降で、2024年（プラス1.48度）、23年（同1.29度）に次ぐ3位の高さ。北日本が特に高温で、北海道は平年より1.8度高く、統計がある1946年以降で1位になった。気象庁によると、北日本は1.7度、東日本は1.3度、西日本は1.0度、沖縄・奄美は0.4度、平年を上回った。夏に梅雨前線の活動が弱く、広い範囲で