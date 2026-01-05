大阪市・夢洲、大阪IRの主要施設大阪市で整備が進む、カジノを含む統合型リゾート施設（IR）の建築計画が5日、判明した。中核となるビルは地上27階建てで、カジノやホテルが入る。人工島・夢洲の敷地内に国際会議場・展示場や別のリゾートホテルを整備し、フェリーターミナルも設ける。2030年秋の開業を目指し、昨年に本体工事が始まっている。大阪IRは米カジノ大手MGMリゾーツ・インターナショナルの日本法人とオリックスを中