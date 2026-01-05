年明け５日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、昨年１２月３０日（午後５時）に比べて１円００銭円安・ドル高の１ドル＝１５６円９７〜９９銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１２銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８３円４６〜５０銭で大方の取引を終えた。