巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が５日、埼玉県狭山市の同社グラウンドで始動。「原点」と呼ぶ場所でスタートを切った。朝９時にグラウンド入りすると、ジョギングや柔軟など、１時間半の時間を使って念入りに準備を開始。遠投も含めたキャッチボールも約３０分間行い、「ここ（鷺宮製作所）で始めたかったので、いいスタートが切れたんじゃないかなと思います」と表情を緩ませた。年末年始には故郷