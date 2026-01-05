亀田製菓は、「ハッピーターン」のコンセプトショップである「HAPPY Turn's」（ハッピーターンズ）において、昨年冬に好評を得た「8個 ハッピーターンズ カラメルプリン」を1月14日から3月末頃までの期間限定で発売する。「HAPPY Turn's」は、「ハッピーターン」を“幸せを広げるギフト”として変身させ、2012年に誕生した。幸せは広がって、またかえってくる。そうして「世界中がHAPPYで満ちるといいな」そんな願いを込めている。