今年30周年を迎え、1月7日には「大たまごっち展」を六本木ミュージアムで開催するバンダイの玩具「たまごっち」。1月5日には、たまごっち公式X(@TMGC_net)より「たまごっちもじ」が公開されました。たまごっちたちが使う”たまごっちもじ”をご紹介！1/7（水）から六本木ミュージアムで開催する「大たまごっち展」のどこかに”たまもじ”があるかも？https://t.co/o3yt9eVVSL#たまごっち #Tamagotchi #大たまごっち展 pic.twitter.