2025年末、日本の主要音楽特番を総なめにしたILLIT(アイリット)が、新たな日本オリジナル曲リリースに向けて始動し、早くも2026年の活動に期待を高めている。【写真】ウォンヒ、ふわふわ真っ白コーデ「雪の妖精」1月13日にデジタル配信リリースされる、ILLITのJapan 2nd デジタルシングル『Sunday Morning』のコンセプトフォトが本日公開された。公開されたコンセプトフォトでは、陽光が優しく差し込む空間でILLITが佇んでいる。レ