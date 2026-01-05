今秋ドラフト上位候補の立命大・有馬伽久投手（３年）が５日、京都市の同校グラウンドで始動した。うま年のドラフトイヤーに「無事之名馬」で１位指名を目指すと誓った。「人生で一回も肩、肘をけがしたことはない。一番、自慢できるところ」と胸を張った。中学時代から通っている地元・奈良の治療院で、正しい体の使い方や投球フォームを教わったことを要因に挙げた。最近は高校生でも肘のじん帯再建術（トミー・ジョン手術）