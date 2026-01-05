Ｊ２ジュビロ磐田は５日午後、静岡・磐田市内で今季初の全体練習。持久走やパス練習などで約１時間半、汗を流した。この日の午前中に移籍期間延長が発表されたＭＦ倍井謙も、ミニゲームなどで躍動した。Ｊ１名古屋から期限付き移籍した昨季は、リーグ戦全３８試合に出場。主力選手の残留は、戦力的にも大きい。倍井は「期限付き移籍の選手なのに、スタンドで（背番号の）７１番のユニホームを着てくれる人が多く、幸せに感じて