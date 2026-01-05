視聴者提供高松市元山町午後4時半ごろ 5日午後、高松市の住宅から火が出て周辺の住宅に燃え広がりました。けが人はいませんでした。 消防などによりますと、5日午後4時半ごろ、高松市元山町で「家が燃えています。黒煙が上がっています」と近くに住む人から119番通報がありました。 消防車10台以上が出動し、午後5時過ぎにほぼ消し止めました。 現場は住宅が密集する場所で、火元とみられる住宅1軒が燃