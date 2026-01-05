東京六大学リーグの早大は５日、東京・西東京市の安部球場で新年の練習をスタートさせた。４連覇を狙った昨秋のリーグ戦は２位。王座奪還を目指す春シーズンに向けて小宮山悟監督（６０）は、昨春センバツを制した横浜の主将で、アスリート選抜入試に合格した阿部葉太外野手について「１番・センターで行きたい」と構想を述べた。まだ練習にも合流していないルーキーの名前を挙げての“スタメン抜てき宣言”は、極めて異例。