Ｊ１清水エスパルスは５日午後、静岡市の三保グラウンドで今年初練習を行い、新たに就任した吉田孝行新監督（４７）が初指導を行った。清水は昨季１１勝１６敗１４位と低迷。吉田新監督の手腕での立て直しが注目されている。午後２時前からフィジカルトレーニング、グループに分かれてのボール回しなどで体を温めた後、ランニングをして約１時間２０分で終了。初練習を見るために約７００人のファン、サポーターが来場した。以