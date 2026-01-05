最大9連休となった年末年始、東海道新幹線の1日平均の利用客は過去最多となりました。JR東海によりますと、12月26日から1月4日までの年末年始における東海道新幹線の利用客は、去年と比べ7％増加したおよそ441万5000人となりました。1日平均の利用客は統計を取り始めた1991年以降最も多くなり、長期の休みで旅行や帰省をする人が多かったことが要因の一つとみられています。一方、年末年始の在来線の特急の利用客はおよそ1