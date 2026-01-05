先月、東京・赤坂の個室サウナ店で夫婦が死亡した火事で、東京・港区と東京消防庁が火事があった個室サウナ店に立ち入り検査を実施したことがわかりました。先月15日、東京・赤坂の個室サウナ店で背もたれなどが焼け、川崎市の会社経営・松田政也さん（36）と妻でネイリストの陽子さん（37）が死亡した火事で港区と東京消防庁がきょう（5日）、火事のあった店に立ち入り検査を実施したことがわかりました。東京消防庁によりますと