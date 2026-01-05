ホンダは、半導体不足の影響で停止している中国の自動車工場について、再開時期をおよそ2週間延期することを明らかにしました。ホンダは、中国・広州で現地企業との合弁会社が運営する3つの工場を去年12月下旬から停止していて、今月5日の再開を目指していました。しかし、中国資本の半導体メーカー「ネクスペリア」をめぐるオランダと中国の対立を背景に、半導体の調達遅れが続いているとして、再開をおよそ2週間延期し、今月19日