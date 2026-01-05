「チーム・ゴールド」の練習で隊列の先頭を滑る、スピードスケート女子の高木美帆＝長野市エムウェーブスピードスケート女子の高木美帆（TOKIOインカラミ）を中心とする「チーム・ゴールド」が5日、長野市エムウェーブでの練習を報道陣に公開し、高木は1カ月後に迫るミラノ・コルティナ冬季五輪に向け「あの場で戦えることは自分にとって大切なもの。最高の戦いができるように仕上げたい」と4度目の大舞台へ抱負を語った。年明