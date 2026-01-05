お笑い芸人の狩野英孝さんが自身の公式Xを更新。2026年の初詣シーズンに、実家の神社で、周囲のスタッフと協力して、御朱印1200枚を書いたことを報告しました。 【写真を見る】【 狩野英孝 】三が日実家の神社で御朱印1200枚「たくさんの差し入れありがとう」ファンからの感謝の品に感激狩野さんは公式Xにて「2026年、三が日無事に終えました。事故も無く無事に参拝に来て頂いた方々のお手伝い出来たかなと安心して